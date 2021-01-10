شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 64٫70 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 61 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 75 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.1 بينما مستوى المقاومة هو 65.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد