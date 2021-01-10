شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 28 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 28٫50 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 27 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.9 بينما مستوى المقاومة هو 28.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط