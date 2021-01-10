شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 197 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الخسائر للوصول لمستوى الدعم 192 فلس كمستوى أول ثم 175 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 194 بينما مستوى المقاومة هو 198 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط