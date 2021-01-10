شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6030 نقطة، ليقلص بذلك خسائره خلال الجلسة، حيث استهل الجلسة عند مستوى 6019 نقطة. مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,007 وبين مستوى المقاومة هو 6,056 نقطة