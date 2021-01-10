شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى10673 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 10700 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,589 وبين مستوى المقاومة هو 10,767 نقطة