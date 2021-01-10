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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عائدات السياحة في تونس تراجعت 65% في عام 2020، بحسب بيانات نشرها البنك المركز التونسي. وهبطت العائدات إلى نحو ملياري دينار في 2020 (حوالي 750 مليون دولار) مقابل 5.6 مليار دينار (قرابة 2.1 مليار دولار) في العام السابق والذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح في رقم قياسي لم تعرفه تونس من قبل. وتراجع عدد الوافدين بشكل حاد ليبلغ مستوى 78% تحت وطأة وباء كورونا وتعطل حركة الطيران الدولية. وتسبب الوضع في إغلاق العديد من النزل وتسريح الآلاف من العمال في القطاع المشغل لحوالي 400 ألف عامل، منذ بدء تفشي الجائحة. وأوضحت نقابة السياحة أن القطاع سجل أعلى نسبة بطالة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وكان من أكثر الأنشطة تضررا من هذه الجائحة.

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