ورشة عمل بالتعاون مع «الفاو» لتوفير غذاء آمن وصحي وبأسعار مناسبة

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وتهدف الورشة إلى تحديد الأولويات البحثية وفق آليات عمل وتنسيق بين الجانبين السعودي والإماراتي، من أجل توفير غذاء آمن وصحي وبأسعار مناسبة للجميع، عبر تعزيز إمكانات الاستدامة للموارد ونقل التقنيات المبتكرة الملائمة لبيئة وظروف المنطقة، والتركيز على رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية المشتركة، من خلال تشجيع الاعتماد على الممارسات التكنولوجية المستدامة في الإنتاج، ودعم البحث والتطوير والابتكارات في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية، ودعم كفاءة الناتج الإجمالي من خلال أجندة تنفيذية للأبحاث المشتركة بين البلدين للأمن الغذائي، حيث يعد الاستثمار في البحث والتطوير من أهم الركائز لتنمية الإنتاج المحلي دون التأثير على الموارد الطبيعية.وأوضح الفارس أن المملكة تسعى لتعزيز القدرات البحثية والابتكارية، والتقدم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، واستثمار هذه الفرصة لتبادل الخبرات بين السعودية والإمارات في مجال الاستراتيجية المشتركة للأمن الغذائي بين البلدين، لتطوير منظومة الأمن الغذائي، استدامة الموارد الطبيعية، الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق المكانة اللائقة لدول الخليج للمساهمة في المنظومة العالمية للابتكار والبحث والتطوير.
وشارك في أعمال الورشة منسق برنامج منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة بالسعودية الدكتور محمد أبوبكر، ومنسق المكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن الدكتور دينو فرانشيسكوتي، إضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة للحبوب، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك فيصل، المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مجلس الجمعيات التعاونية، جمعية حماية المستهلك، مجلس الغرف السعودية، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) إضافة إلى خبراء وممثلين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وتمثل هذه الورشة امتدادا للتعاون بين المملكة والإمارات في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعنى بمجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، ومن هذه المجالات التعاون الاستراتيجي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي للدولتين.
يذكر أن ورشة العمل الثانية ستعقد برعاية الجانب الإماراتي، تمهيدا لعقد ورشة العمل الثالثة والمشتركة بين الجانبين في مجال الاستراتيجية المشتركة للأمن الغذائي، ضمن إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
يمكن توفير غذاء آمن وصحي وبأسعار مناسبة للجميع عبر:
- تعزيز إمكانات الاستدامة للموارد
- نقل التقنيات المبتكرة الملائمة لبيئة وظروف المنطقة
- التركيز على رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية
- تشجيع الاعتماد على الممارسات التكنولوجية المستدامة في الإنتاج
- دعم البحث والتطوير والابتكارات في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية
- دعم كفاءة الناتج الإجمالي من خلال أجندة تنفيذية للأبحاث المشتركة
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