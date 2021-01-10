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ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع»، ابتداء من 06 يناير الحالي ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

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