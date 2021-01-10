شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار السيارة سانج يونج تيفولى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات المقدمة من الخليج 365، ننشر أسعار السيارة سانج يونج تيفولى 2021 الجديدة بالسوق المصرى كالاتى والتى تبدأ الفئة الاولى 315.000 والفئة الثانية 360.000 والفئة الثالثة 380.000.

أبرز المواصفات:

تتوفر أول فئة من السيارة تيفولي 2021 بمحرك 1600 سي سي يعطي قوة 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر ، في حين تتوفر نسخة التيربو الفئة الجديدة من السيارة تيفولي بمحرك 1500 سي سي تيربو يعطي قوة 163 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر، وكلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6سرعات وخزان وقود سعة 47 لتر .

تتوافر الفئة الأولي من السيارة “كمفورت” بباقة متنوعة من مواصفات الأمان، في مقدمتها نظام فرامل مانعة للانغلاق ونظام EBD ومفتاح مشفر للسيارة وإدارة المحرك ووسادة هوائية للسائق.

وجاءت بتجهيزات داخلية تشتمل على شاشة تعمل باللمس 9 بوصة وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو وبلوتووث وعجلة قيادة ذكية وتحكم في برنامج القيادة مع أنظمة قيادة ، و عجلة قيادة متعددة المهام ومسند يد بصندوق تخزين امامي وusb و6 سماعات وكمبيوتر رحلات وشاشة للحرارة الخارجية ومقاعد خلفية قابلة للطي.

اما عن الفئة الثانية “سبورت” من السيارة تيفولي 2021، فمن حيث الامان فتزيد عن الفئة الأولى في إضافة وسادة هوائية للراكب الأمامي قابلة للغلق ونظام الثبات الإلكتروني ومساعد الفرامل ونظام الحماية ضد الانقلاب ونظام المساعدة في الصعود ونظام المساعدة في التحكم في المنحدرات ومانع انزلاق .

وعن التجهيزات الداخلية للسيارة فتزيد الفئة الثانية من السيارة تيفولي في زر تشغيل وإطفاء المحرك ومفتاح ذكي ومثبت سرعة وعجلة قيادة ومقاعد جلد وضبط ارتفاع كرسي السائق ومسند خلفي مع حامل اكواب وهي نفس مواصفات الفئة الثالثة من السيارة بالمحرك التيربو.

بينما تأتى الفئة الثالثة”تيربو سبورت” من السيارة بنفس المواصفات الخاصة بالأمان الفئة الثانية والتجهيزات الداخلية.

ويتوفر للسيارة تجهيزات خارجية تشمل في أول فئة كاميرا خلفية واسبويلر خلفي وإضاءة توقف وحامل سقف وضبط كهربائي المرايا مع تسخين وزجاج فاميه جانبي وخلفي وجنوط 16 بوصة ومصابيح ليد خلفية وضباب أمامية.

وتزيد الفئة الثانية في إضافةجنوط 18 بوصة ومراسل خارجية بغلق كهربائي وإشارات ليد وتصميم خارجي لونين وإضاءة ليد نهارية ومصابيح ضباب خلفية وحساسات ركن خلفية وتزيد الفئة الثالثة في حساسات الركن الامامية.