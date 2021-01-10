شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من أطعمة الحيوانات إلى 118 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات بشكل طفيف فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من محضرات تغذية الحيوانات نحو 118 مليون و528 ألف جنيه، "7 ملايين و408 ألف دولار"، -16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار- فى شهر أكتوبر الماضي، مقابل 145 مليون و984 ألف جنيه "9 ملايين و124 ألف دولار" فى شهر أكتوبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 27 مليون و456 ألف جنيه "مليون و716 ألف دولار".

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من محضرات تغذية الحيوانات جاءت ضمن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة خلال شهر أكتوبر الماضي، والتى تراجعت بشكل كبير وبلغت نحو مليار و17 مليون دولار، مقابل مليار و243 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 226 مليون و612 ألف دولار.

وشملت قائمة السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من واردات لعب أطفال 6 ملايين و321 ألف دولار فى أكتوبر الماضي، مقابل 8 ملايين و147 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته مليون و826 ألف دولار، يليها واردات الأحذية والنعال بقيمة 4 ملايين و991 ألف دولار أكتوبر الماضي، مقابل 8 ملايين و565 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و574 ألف دولار.

وأعلنت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر الماضى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيـمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020، مقابل 4.1 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغت 28.8٪.