شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 96 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 92 فلس، مستقرا أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 105 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 91.0 بينما مستوى المقاومة هو 99.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد