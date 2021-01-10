شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مقاومة قوية عند مستوى 72فلس خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 67٫60 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم الهام عند 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 67.1 بينما مستوى المقاومة هو 68.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط