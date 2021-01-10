شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تكافل (FTI) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 43٫10 فلس، متجاوزا القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 55 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 49 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 39 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.4 بينما مستوى المقاومة هو 44.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد