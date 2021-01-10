شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 95 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 99 فلس كمستوى أول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 87 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 92 بينما مستوى المقاومة هو 99 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد