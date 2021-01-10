شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) ينجح بالتجاوز -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5٫20 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5٫15 ريال، مما يشير الى استمرار القوى الشرائية والتي من الممكن ان تصل بالسهم لمستوى المقاومة التالي عند 5٫35 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5٫15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.17 وبين مستوى المقاومة هو 5.31 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد