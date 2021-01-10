شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 1٫59 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1٫50 ريال كمستوى أول ثم 1٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط