شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 18٫74 ريال، مستقرا بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الأداء الايجابي للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 19٫20ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 18٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.53 وبين مستوى المقاومة هو 18.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد