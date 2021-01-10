شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع بقوة خلال تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 7٫258 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 7٫10 ريال، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 7٫65 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.14 وبين مستوى المقاومة هو 7.42 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد