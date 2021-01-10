شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫498 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 2٫72 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫35 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.46 وبين مستوى المقاومة هو 2.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد