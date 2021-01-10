شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 10-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 1٫346 ريال، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 1٫399 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 1٫42 ريال، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 1٫53 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.37 وبين مستوى المقاومة هو 1.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد