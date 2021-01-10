شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى لسلة خامات أوبك لـ48.59 دولار خلال ديسمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك "، أن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة "أوبك" تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك إلى 48.59 دولار للبرميل خلال شهر ديسمبر 2020، أى بنسبة زيادة تبلغ نحو 14٪ مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر يناير الجاري، أن أحدث توقعات منظمة أوبك، تشير إلى تراجع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها فى عام 2020 الي 41.16 دولار للبرميل وهو مستوى يقل بنحو 22.9 دولار للبرميل أو بنسبة 35.7% مقارنة بعام 2019.

وأضاف التقرير، أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر نوفمبر 2020 بشكل حاد بلغت نسبتة 6.3% بواقع 2.5 دولار للبرميل" مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 42.6 دولار للبرميل،ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلي الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا المستجد التي أنعشت التفاؤل بشأن تعافي الطلب علي النفط في الأشهر المقبلة، فضلا عن الطلب القوي علي النفط الخام في منطقة أسيا والمحيط الهادي وتحديدا في الصين والهند.، ومع ذلك شكل ضعف هوامش التكرير وفائض المعروض من النفط الخام، وارتفاع مستويات المخزونات الأمريكية، ضغط هبوطي علي الأسعار خلال شهر نوفمبر 2020.

وتضم سلة خامات أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".