شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط الطائرة الإندونيسية.. تعرف على تغطيات تأمين السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم بعض الشركات وبعض اتحادات الطيران بتوفير التغطية التأمينية على السفر مباشرة إلى المسافرين، او من خلال شركات الرحلات، بما في ذلك شركات الطيران، وخطوط الرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات السياحية، و التغطية عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج بلد الإقامة، مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقاً للشروط والاستثناءات التي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التأمين.

وتوفر التغطية التأمينية على السفر التكفل بالمصاريف الطبية من جراء مرض أو جرح وقع خارج الوطن ويبلغ الحد الأقصى لهذه المصاريف حوالى 30.000 يورو، وينقسم التأمين على السفر إلى ثلاثة أنواع: التأمين الصحى: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية، والتأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب فى السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب، ونقل الجثمان، والمسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة فى وثيقة التأمين.

و تتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة تتراوح بين 8 أيام و90 يوماً مقابل قسط تأمين يتم الاتفاق عليه، وإذا تجاوزت مدة السفر 90 يوماً فإن المؤمن له لا يتمتع بالخدمات التي تقدمها الوثيقة، (باستثناء بعض شركات التأمين التي تبرم عقوداً خاصة للمدة التى تتجاوز 90 يوماً)، و يعد أشهر تأمين دولي للسفر هو المعمول به عامة لإستخراج تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبى (فيزا شنجن (SCHENGEN VISA و التي ينتفع به المؤمن له خلال السفر.

ومن جانبه أكد وزير النقل الإندونيسي، تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران سريويجايا بالقرب من جزيرة لاكى، أكد المتحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ الإندونيسي، يوسف لطيف، فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "سريويجايا" الجوية فى البلاد، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبا، وقال المدير العام للنقل الجوى بالوزارة، نوفى ريانتو، لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية: إن "مراقبى مطار جاكرتا فقدوا الاتصال بطائرة "سريويغايا" الجوية"، وفقا لوكالة الانباء "شينخوا" الصينية.