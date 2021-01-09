شكرا لقرائتكم خبر عن «أي إتش سي فود» تعتزم بناء محفظة علامات تجارية من المنتجات الغذائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشف مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أي اتش سي فود» القابضة عن سعي الشركة لبناء شبكة من العلامات التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وقال: إن الشركة باشرت عملياتها في منشأتها المتطورة لتصنيع الأغذية، والمجهزة بأحدث التقنيات إلى جانب خطوط متعددة بما في ذلك المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة فضلاً عن عمليات التعبئة المتطورة لتقديم حلول مصممة بعناية لتناسب احتياجات العملاء والمستهلكين في المنطقة.

وقال عثمان ل«الخليج»: نعمل على توسيع عملياتنا وإنتاجنا من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتحل في قائمة أفضل 10 دول على صعيد الأمن الغذائي بحلول عام 2021، مشيراً إلى سعي الشركة للعب دور حيوي في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 كونها من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

أوضح مأمون عثمان أن من أبرز أهداف استراتيجية «أسماك» تعزيز الإنتاج المحلي، ومن هذا المنطلق تستثمر «أسماك» بوتيرة سريعة في التقنيات المبتكرة وتوسيع مرافقها ودعم الموردين المحليين على امتداد كافة مراحل سلسلة التوريد.

علامات تجارية خاصة

وأضاف: «شملت جهود توسيع عمليات «أسماك» مؤخراً قطاع التجزئة عبر تقديم علامات تجارية خاصة والخدمات الغذائية أيضاً، كما كثفت الشركة جهود التعاون مع الشركات الكبرى لأبحاث المستهلكين لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، مثل مجموعة «أسماك فريش» الحديثة التي قدمناها لعملائنا من كبرى شركات التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية».

القطاع المحلي

وعن الوضع الحالي لقطاع تربية الأسماك المحلي في دولة الإمارات قال عثمان: «تواصل تربية الأحياء المائية نموها في الإمارات مدفوعة بالتوجيهات الاستراتيجية والدعم الحكومي، وقد كانت «أسماك» رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث إن الشركة توجهها الاستراتيجي إلى إنتاج وبيع وتوزيع المأكولات البحرية، ونواصل شراكتنا مع العديد من مزارع الأسماك في الدولة وعبر دول الخليج العربي للمساعدة في توجيه منتجاتها للمستهلكين النهائيين».

صغار المزارعين

وحول المشكلات التي واجهها صغار مزارعي الأسماك خلال جائحة كورونا المستجد، وكيف قدمت الشركة العالمية القابضة الدعم، قال عثمان: «لا تزال هذه الصناعة في طور النمو ما يعرض صغار مزارعي الأسماك لمنافسة ضارية لاسيما من المنتجات المستوردة والتي تتوافر غالباً بأسعار منخفضة وجودة عالية، وتتركز جهود الشركة العالمية القابضة و«أسماك» على توفير دورات دفع أقصر للمصادر المحلية بما يعزز قدرة الشركات المحلية الصغيرة على إدارة شؤونها المالية بشكل أكثر استدامة، كما تساعد قنوات التوزيع الواسعة وشبكة العملاء الشاملة لدى «أسماك» هذه الشركات لاسيما صغار موردي المأكولات البحرية على بيع مخزونها على نطاق أوسع عبر شراكتها معنا.

استراتيجية

وفي ما يتعلق بتوافق استراتيجيتهم المستقبلية مع الاستراتيجية الوطنية «نحو الخمسين القادمة»، قال عثمان: «تماشياً مع الاستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة «نحو الخمسين عاماً القادمة»، استثمرت الشركة العالمية القابضة نحو 150 مليون درهم لبناء أكبر مصنع للمأكولات البحرية على مستوى المنطقة، ويقع المصنع في موقع استراتيجي بمدينة دبي الصناعية بين دبي وأبوظبي وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي ومطار أبوظبي وميناء جبل علي، ووسط شبكة توزيع فعالة داخل الدولة وستُمكن هذه المنشأة «أسماك» من إنتاج وتجارة ما بين 40,000 و60,000 طن من المأكولات البحرية سنوياً، مما يلبي الطلب المتزايد في دولة الإمارات والمنطقة ويدعم الأهداف الوطنية الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

دعم الشركات المحلية

ونوّه عثمان إلى أن شركة «أسماك» تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقوّة من خلال مجموعة متنوعة من مشترياتها، فهي من أقوى المشترين النشطين في أسواق الأسماك المحلية في جميع أنحاء الدولة حيث تقدم الدعم للصيادين ورواد الأعمال.

وقال بهذا الخصوص: «نشتري معظم إمداداتنا لاسيما تلك المخصصة لتجارة التجزئة والخدمات الغذائية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن أبرز التحديات التي تواجهها تلك الشركات تغطية تكاليف التشغيل خلال فترة انتظار دفع الفواتير، ونحن نعالج هذه المشكلة بالعمل مع موردينا لتقديم مدفوعات نقدية والاتفاق على دورات دفع قصيرة جداً مما يعزز الجدوى التجارية لدوراتهم المالية، كما تتيح «أسماك» للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى المستهلكين النهائيين والاستفادة من قدرات «أسماك» في مجال التسويق من أجل تطوير منتجاتها على المدى البعيد».

خطط مستقبلية

وتابع عثمان: «سنعمل على الاستفادة الكاملة من قدرات مصنعنا الجديد وخطوط إنتاجه المتنوعة فضلاً عن مواصلة توسيع بصمتنا في الأسواق الإقليمية ومواصلة تقديم منتجات وحلول غذائية جديدة ومبتكرة للمستهلكين في دولة الإمارات والمنطقة وشمال إفريقيا بصورة عامة كذلك وبعد دمج دواجن العجبان في المجموعة، تواصل الشركة العالمية القابضة جهود البحث للاستحواذ على شركات مناسبة وتنمية محفظتها من العلامات التجارية الغذائية الناجحة.

تنمية الأرباح



في ما يتعلق بجهود الشركة لتنمية الأرباح والإيرادات وتحقيق نمو متواصل لأعمال الشركة، قال عثمان: «تخطط «أسماك» لتنمية أرباحها من خلال الاستمرار في زيادة الإيرادات بمعدلات نمو قوية، متبعةً نمط النمو نفسه الذي حققته الشركة بين عامي 2012 و2019، ويمكن تحقيق هذه الغاية بزيادة عدد الأسواق والعملاء وكذلك من خلال مواصلة زيادة وتنويع أصناف الأغذية والحلول الغذائية التي تحقق أفضل الإيرادات، كما أن تحوّل محفظة «أسماك» من التركيز على سلع معينة نحو المزيد من الأعمال ذات القيمة المضافة يضمن تحسين هوامش الربح الإجمالية على مدى العامين القادمين».



استحواذ وتوسع



أفاد عثمان بأن الشركة العالمية القابضة خلال العامين الماضيين قد أعلنت عن العديد من الاستثمارات في مؤسسات زراعية وغذائية أخرى، كان آخرها استثمارها مع مجموعة «دال للصناعات الغذائية» في السودان بنحو 230 مليون دولار لتشكيل كيان زراعي غذائي تحت اسم «إثمار»، موضحاً أن الشركة ستواصل البحث عن فرص استحواذ مناسبة بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها المالية، ويظلّ نهج النمو القائم على عمليات الدمج والاستحواذ جزءاً مهماً ضمن رؤية الشركة العالمية القابضة للتحول إلى مجموعة استثمارية متنوعة رائدة في المنطقة، كما يعد قطاع الأغذية أحد المجالات التي تلتزم الشركة التزاماً راسخاً بتطويرها.

