شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ناقلات إماراتيـة تتسلـم 10 طائرات «إيرباص» جديدة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات التسليم الصادرة عن شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعات الطائرات أن 4 شركات طيران إماراتية تضم «طيران الإمارات» و«العربية للطيران» و«الاتحاد للطيران» و«ويز إير أبوظبي» تسلمت 10 طائرات تجارية خلال العام 2020.

توزعت التسليمات للناقلات الوطنية من المصنع الأوروبي خلال العام 2020 ما بين ست طائرات من طراز «إيرباص A321neo» وثلاث طائرات من طراز «A380» وطائرة واحدة من طراز «A350-1000».

وشهد قطاع الطيران العالمي خلال العام 2020، تحديات تشغيلية صعبة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»، تمثلت في تعليق مؤقت لرحلات الطيران الدولية والمحلية في معظم دول العالم، ما أدى إلى تأجيل تسليمات لعدد كبير من شركات الطيران في العالم، وإعادة جدولة التسليمات للأعوام المقبلة، بسبب ضعف الطلب على السفر الذي خلفه الإغلاق.

وبحسب البيانات، تسلمت شركة طيران الإمارات 3 طائرات «إيرباص A380» من أصل 4 طائرات من نفس الطراز تم تسليمها خلال العام 2020.

وكانت طيران الإمارات قد تسلّمت خلال ديسمبر/ كانون الأول 2020 من منشأة إيرباص في هامبورغ 3 طائرات «A380» وسوف تُجهّز طلبيتها المتبقية من «A380»، المكونة من 5 طائرات والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وأظهرت بيانات شركة «إيرباص» أن «العربية للطيران» تسلمت خلال العام الماضي 2020، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A321neo» وذلك من خلال شركة التمويل التأجيري العالمية (AIR LEASE CORPORATION ). وكانت «العربية للطيران» قد وقعت اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز إيرباص (A321neo Long Range) مع شركة «Air Lease Corporation».

وبحسب تسليمات «إيرباص» لعام 2020، تسلمت شركة «ويز إير أبوظبي» عبر شركة «ويز إير هنغاريا» 4 طائرات جديدة من طراز «إيرباص A321neo» وتأسست الشركة بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» ADQ وشركة الطيران «ويز إير» القابضة التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا. وتقوم بتشغيل أسطول طائرات «إيرباص» بالكامل يتألف من 136 طائرة من طراز «إيه 320» و«إيه 321».

كما أظهرت بيانات التسليم أن شركة الاتحاد الطيران قد تسلمت طائرة واحدة من طراز «إيرباص A350-1000».

وتشغل شركة «فلاي دبي» أسطولاً مكوناً من طائرات من طراز بوينج فقط.

وقالت شركة إيرباص يوم الجمعة، إنها سلمت 566 طائرة تجارية إلى 87 عميلاً خلال العام 2020، بتراجع 34% مقارنة مع 2019، وذلك بما يتماشى مع خطتها الإنتاجية الجديدة استجابة لوباء «كوفيد-19».