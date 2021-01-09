شكرا لقرائتكم خبر عن «مصرف لبنان» ينفي تعويم الليرة قبل اتفاق مع «صندوق النقد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أول أمس الجمعة، إنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجرِ التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبسؤاله عما إذا كانت السوق هي التي ستحدد سعر صرف العملة بعد تصريحات أدلى بها في مقابلة مع فرانس 24 قال فيها: إن عهد الربط بالدولار انتهى، قال سلامة إن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.

وقال لرويترز «الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي».

كان حاكم المصرف المركزي في طليعة الموافقين على التخلي عن ربط العملة، وذلك بعد سنوات من التمسك بسعر صرف هوى منذ 2019 بنسبة 80 في المئة في السوق الموازية. لكن سلامة قال إن تعويم العملة يجب أن يكون مصحوبا بالعديد من الإصلاحات الأخرى.

وقال: «الانتقال من الربط إلى نظام تعويم يجب أن يأتي في إطار برنامج عام يعزز الثقة وبموجب اتفاق مع صندوق النقد». وأضاف أنه من الضروري تنفيذ إصلاحات تشمل خفض عجز الموازنة ومفاوضات مع الدائنين بعد عدم تمكن البلاد من طمأنة الأسواق.

(رويترز)