شكرا لقرائتكم خبر عن مجلـس النقد ..اقتراح غير مناسب (1-2) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. لويس حبيقة *

يكثر الحديث هذه الأيام عن فكرة إنشاء مجلس نقد في لبنان. بالرغم من الحسنات النظرية لهذا المجلس، نرى أن إنشاءه غير ضروري خاصة في هذه المرحلة، حيث يجب على الدولة اللبنانية أن تفعل المؤسسات الموجودة ولا تخلق مؤسسات أخرى موازية. سقوط العملات الآسيوية بنسب كبيرة في 1997 طرح مسائل الاستقرار النقدي وكيفية تحقيقه بأقل تكلفة ممكنة عبر مجالس نقدية. سقوط هذه العملات بالسرعة التي حصل بها أفقد ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الوطنية والعالمية المشرفة على الاقتصاد الآسيوي. يحصل اليوم أمر مماثل في لبنان، حيث سقطت الليرة من 1500 للدولار إلى ما يقارب ال 10 آلاف. لذا تعود إلى الواجهة المجالس النقدية Currency Boards لتحقيق الاستقرار. هل تشكل هذه المجالس الحلول الفضلى لتجنب أزمات نقدية أو أنها في الواقع معالجة سطحية لأزمات ظاهرها نقدي وقلبها اجتماعي واقتصادي ومالي وسياسي؟

يهدف المجلس النقدي إلى تثبيت سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار أو اليورو قانوناً أي بالتصويت في مجلس النواب مما يجعل تعديل سعر الصرف صعبا جدا. يمكن لكل مواطن أن يحول عملته الوطنية إلى العملة الدولية والعكس بالعكس ساعة يشاء بسعر الصرف الثابت. تكمن المشكلة في حصول المجلس النقدي على العملة الصعبة بالكميات الكافية، وهذا ليس بديهياً كما تشير إليه تجربة الأرجنتين، حيث سقط المجلس دفعة واحدة وانهار كل الاقتصاد.

في لبنان يثبت سعر الصرف اليوم المصرف المركزي وهذا يعطيه المرونة للتعديل إذا اقتضت الحاجة. هل لنا ثقة في مصرفنا المركزي؟ إذا كان الجواب سلبياً، فلماذا ستكون لنا ثقة في أي مجلس نقدي مستقبلي؟ ربما نجحت الفكرة في بلغاريا لكن عوامل النجاح أي خاصة الوجود في قلب أوروبا والانضباط الإداري والسياسي لا تتوافر في لبنان.

فكرة مجلس النقد نشرها أساساً الاستعمار البريطاني في بعض الدول الإفريقية والآسيوية بدأ بجزيرة موريشيوس في سنة 1849. سعر الصرف الثابت يقيد السلطات النقدية محدداً من إمكانية الإصدار النقدي الذي يؤدي إلى هبوط سعر صرف العملة الوطنية إذا لم ترفع الفوائد. تثبيت سعر الصرف ينقل فعلاً السلطة النقدية إلى الدولة التي ثبت سعر الصرف مع عملتها. الهدف تحقيق الاستقرار النقدي وتقوية الثقة بالعملة الوطنية.

ما هي الضرورة لإنشاء المجلس النقدي في لبنان ولماذا لا يقوم المصرف المركزي بهذا الدور؟ في الدول التي لا تعتبر مصارفها المركزية مستقلة قانوناً أو واقعاً عن السلطات السياسية، يصبح لإنشاء مجلس نقدي فوائد كبرى لدعم الاستقرار النقدي والثقة به. السؤال هو لماذا ننتظر من أي سلطة سياسية احترام استقلالية المجلس النقدي عندما لا تحترم استقلالية المصرف المركزي؟ طبقت المجالس النقدية في أكثر من 14 دولة كالأرجنتين وبلغاريا والبوسنيا وليتوانيا وكانت نسب النجاح والفشل مختلفة جداً.

غابت فكرة المجالس النقدية عن السمع لسنوات. غابت لأنها نبعت من الاستعمار الغربي وما كان للاستقلال الحديث إلا ليطيح بها. كما أن زيادة ثقة أو معرفة الدول المستقلة بإدارة الشؤون النقدية الوطنية ساهمت في الإطاحة بهذه المجالس المتخصصة. فلما نعود إليها اليوم؟

أولاً: وجد صندوق النقد الدولي أن متوسط مؤشر التضخم في الدول التي اعتمدت المجالس النقدية كان 4% أقل من التي اعتمدت فقط سعر الصرف الثابت. حجم تقلبات هذا المؤشر كان أقل بكثير في الدول المعتمدة للمجالس النقدية. يعود ذلك إلى الحد من نسبة زيادة الكتلة النقدية.

ثانياً: نمت الدول المعتمدة للمجالس النقدية بنسب أعلى من الدول التي اعتمدت فقط على سعر صرف ثابت لعملتها الوطنية. كما أن سياساتها المالية كانت أكثر اعتدالاً واتزاناً.

* أكاديمي لبناني