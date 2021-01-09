شكرا لقرائتكم خبر عن العائلات محرك أساسي لنمو مبيعات «دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تواصل الدورة ال 26 لمهرجان دبي للتسوق في الفترة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير 2021 إطلاق التخفيضات الكبيرة والفعاليات الفنية والاستعراضية لاستقطاب الزوار من داخل وخارج الإمارات، لاسيما من العائلات وسط أجواء باردة تمثل حافزاً إضافياً للخروج من المنازل بغرض التسوق أو الترفيه وسط أجواء احترازية كاملة لضمان السلامة.

استقبلت مراكز التسوق في دبي الجمعة والسبت الماضيين، عشرات الآلاف من الزوار من العائلات والأفراد الراغبين في التسوق أو حضور الفعاليات الترفيهية أو تناول الطعام هروباً من ملل البقاء في المنازل التي باتت مكاناً للعمل والدراسة على مدار أيام الأسبوع.

ويكافئ مهرجان دبي للتسوق خلال دورته الحالية الزوار بحزم من المحفزات تشمل جوائز وسحوبات على المشتريات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة على البضائع وعلى رأسها: الملابس والعطور والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومنتجات المساحات الخارجية في الهواء الطلق.

800 علامة تجارية

وتؤكد المؤشرات، أن فترة المهرجان ستلقي بظلالها الإيجابية على المبيعات؛ حيث تقدم أكثر من 800 علامة تجارية موزعة على أكثر من 3500 منفذ تجاري تنزيلات تتراوح بين 25 و75 % على مدار 6 أسابيع، فيما بات الحدث السنوي أحد أهم محركات النمو لقطاع التجزئة في دبي الذي يتزامن هذا العام مع تعافي قطاع التجزئة من أزمة فيروس «كوفيد- 19» التي كانت لها تأثيرات سلبية على القطاع.

وأسهمت فرصة التخفيضات الإضافية بنسبة 5 % لمدة 7 أيام في زيادة المبيعات، وذلك خلال عرض «أسبوع ضريبة القيمة المضافة علينا»، بالتعاون بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لشراء تشكيلة واسعة من علامات الأزياء الراقية والمنتجات المفضلة لدى العائلات في متاجر «كلوب أباريل» داخل أكبر وأفضل مراكز التسوق على مستوى دبي، وأيضاً عبر الإنترنت على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني «www.6thstreet.com»، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير2021.

الصفقات اليومية

وحظيت عروض الصفقات اليومية التي ابتكرتها إدارة المهرجان لأول مرة هذا العام على اهتمام آلاف المتسوقين للفوز بتخفيضات تزيد على 90 %؛ حيث تحرص المتاجر المشاركة على إطلاق هذه التخفيضات بهدف استقطاب الزوار من العائلات والأفراد وتشمل هذه التخفيضات شراء منتجات تأثيث المنازل والعناية الشخصية والعطور وغيرها من المنتجات.

وطرحت متاجر «هوم سنتر» صفقة يوم أمس بتخفيضات بلغت نسبتها 90% على بعض المنتجات، كما يطرح متجر «فيسس» في «مول الإمارات» اليوم تخفيضات تصل إلى 60% على بعض منتجات مستحضرات التجميل والعطور والعناية الشخصية التي تنتهي اليوم الأحد الساعة ال 10 مساء.

المراكز المفتوحة

وشهدت مراكز التسوق الكبرى في دبي بداية من الخميس والجمعة وأمس السبت، حركة نشطة، لاسيما من العائلات الباحثة عن الترفيه وتناول الطعام خارج المنازل بعد أسبوع حافل من العمل والدراسة من المنزل، فيما حظيت الأماكن المفتوحة في مراكز التسوق بإقبال كبير، لاسيما في «دبي مول» و«مردف سيتي سنتر» و«ديرة سيتي سنتر» و«فستيفال سيتي مول»، إضافة إلى مواقع المطاعم، كما شهدت مراكز «نخيل مولز» و«ابن بطوطة مول» و«سوق التنين»، حضوراً لافتاً من الزوار.

وتنافست متاجر التجزئة المشاركة في مهرجان دبي للتسوق على رفع نسب التخفيضات على منتجاتها، كما ابتكرت بعض المتاجر عروضاً لاكتساب النقاط على المشتريات وإعادة استخدام النقاط لشراء منتجات أخرى، فضلاً عن عروض اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً على بعض المنتجات المختارة.

وأظهرت حركة الزوار، إقبالاً نوعياً على متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية في دبي، الأمر الذي جعل هذه المتاجر أحد أهم الرابحين خلال فترة المهرجان؛ حيث يحرص الزوار على اقتناص العروض من هذه المتاجر بعد تأجيل دورة «جيتكس شوبر» حتى مارس 2021.

سحب على كيلو من الذهب

قال أتول جوشي، رئيس التوزيع في مجموعة «جمبو»: «نقدم خلال المهرجان هذا العام جائزة كبرى عبارة عن سحب على كيلو من الذهب بالتعاون مع شركة «جوهرة»، إضافة إلى 10 جرامات ذهب تقدم في صورة سحب ل 45 متسوقاً فائزاً، إضافة إلى تخفيضات 10% على الشحن الدولي واشتراك 6 أشهر على كتيب تخفيضات على «The Entertainer» وعلى تذاكر دخول «عالم فيراري»».

وأضاف جوشي، نعمل في «جمبو» على منح عملائنا القدرة على الحصول على المنتجات ذات القيمة التي تناسب أسلوب حياتهم من أفضل العلامات التجارية في العالم.

دانوب هوم

من جانبه قال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة «دانوب هوم» حول النمو المتوقع للمبيعات خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، مقارنة بالفترات العادية: «نطرح تخفيضات حالياً تصل إلى 80% على بعض المنتجات»، مشيراً إلى تركيز العائلات خلال الفترة الحالية على شراء المنتجات والاحتياجات الخاصة بمستلزمات الحدائق والأثاث.

وأضاف، نشهد خلال فترات المهرجان ارتفاعاً كبيراً في المبيعات في فئات محددة مثل منتجات التنزه الخارجي ومعدات المطبخ، والمنتجات المرتبطة بالطعام والأماكن الخارجية والتخييم والمرافق والأزياء الشتوية والأحذية.

وأوضح أن «دانوب هوم» تقدم هذا العام منتجات فاخرة وذات جودة عالية بأسعار معقولة تشمل نحو 40 ألف منتج تناسب العائلات من جميع الجنسيات.

استجابة كبيرة

بدوره قال كيث لي، مدير عام مجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات» حول مساهمة مهرجان دبي للتسوق في رفع مبيعات الشركة: «تلقينا استجابة كبيرة جداً من المتسوقين على حدث عروض تخفيضات «هواوي» في مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في 20 ديسمبر الماضي؛ حيث استقطب عدد كبير من العملاء وتلقينا طلبات بقيمة 1,1 مليون درهم في أول 30 دقيقة فقط لمجموعة واسعة من الأجهزة، التي تضم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الصوت وغيرها».

وأضاف، سارع محبو علامة الشركة ومن جميع أنحاء الإمارات للاستمتاع بعروض مهرجان دبي للتسوق، مثل اشترِ واحد واحصل على خصم 50%، وعروض حصرية على مجموعة الحواسيب المحمولة.

وأوضح كيث لي، أن الشركة طرحت مجموعة متنوعة من العروض؛ حيث يتمكن المتسوقون من الحصول على مزيد من التخفيضات على مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تصل إلى 1000 درهم على أحد المنتجات، إضافة إلى تقديم خدمة «VIP» كهدايا مجانية.

الأسواق الخارجية

تضم الأسواق الخارجية الشهيرة لمهرجان دبي للتسوق مجموعة من الفعاليات في «لاست إكزت الخوانيج والسيف»، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات في «حديقة البرج» و«نخيل مول» و«دبي فستيفال سيتي مول» وكذلك الأسواق المجتمعية في مختلف أنحاء المدينة.

السحوبات

يشهد مهرجان دبي للتسوق سحوبات «إنفينيتي الكبرى»؛ حيث يمكن شراء بطاقة السحب التي تبلغ قيمتها 200 درهم من مجموعة مختارة من محطات الوقود التابعة ل «اينوك» و«ايبكو»، إضافة إلى متاجر «زووم»، ومحطات مترو دبي، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب، والقرية العالمية، ومراكز التسوق المشاركة الدخول في سحب للفوز بسيارة «إنفينيتي QX 60»، إضافة إلى مبلغ 200 ألف درهم كل يوم. ليصل مجموعة سيارات «إنفينيتي QX 60» التي سيربحها سعداء الحظ 45 سيارة من خلال السحوبات اليومية التي ستُقام في القرية العالمية. كما سيفوز شخص واحد أيضاً بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم سحوبات نيسان الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق 45 سيارة نيسان. حيث تتيح هذه السحوبات فرصة الفوز بواحدة من خمس سيارات ضمن الطرازات الأكثر شعبية لدى نيسان، إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم أسبوعياً.

25 كيلوجراماً من الذهب

وتستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير مع جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب. وسيدخل في السحب سكان دبي وزوارها الذين يشترون المجوهرات في أي من المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات والبالغ عددها 180 متجراً في مختلف أنحاء دبي بما في ذلك سوق الذهب في ديرة و«مينا بازار» ومراكز التسوق في المدينة.

الفنون الاستعراضية

يستضيف مهرجان دبي للتسوق مجموعة متميزة من عروض الشوارع العالمية ليستمتع بها السكان والزوار والمتسوقون في مختلف أنحاء المدينة فيما سيقدم الموسيقيون والفنانون وغيرهم العديد من العروض المملوءة بالمرح للعائلات والأصدقاء من مرتادي «لامير وسيتي ووك والسيف ودبي فستيفال سيتي مول وابن بطوطة مول وذا بوينت وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات» طوال فترة المهرجان.

«مليونير شير»

يقدم العرض الترويجي مليونير شير من مهرجان دبي للتسوق فرصة لمتسوق واحد محظوظ للفوز بمليون نقطة «شير» أسبوعياً حتى اختتام فعاليات المهرجان.