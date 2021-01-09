شكرا لقرائتكم خبر عن «واحة الزاوية» تسير في خططها للنمو والتوسع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، عن تولي فيصل عبدالله الحوسني منصب مدير قسم خدمة العملاء. سيقوم الحوسني، بدور هام في تعزيز قسم خدمة العملاء والارتقاء بعمله لما فيه خدمتهم.

وقال فيصل عبدالله الحوسني بهذه المناسبة: «سأقوم من خلال منصبي الجديد بالإشراف والمتابعة لقسم خدمة العملاء والحرص على تقديم أفضل الخدمات والتواصل المستمر معهم لما فيه مصلحتهم وتلبية متطلباتهم». وأضاف: «نسعى للسير قدماً ضمن استراتيجية الشركة وخططها للنمو والتوسع والنجاح في أعمالنا».