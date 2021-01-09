آمال «خطة التحفيز التريليونية» و«السندات» ترفع الأسهم العالمية

متابعة: زهير العربي

استهلت مؤشرات الأسهم العالمية الأسبوع الأول في 2021 بارتفاعات قوية وقياسية رغم الخسائر الضعيفة التي سجلتها في أول أيام التداول، إذ ساهمت حزم التحفيز الأوروبي والأمريكي والياباني بالإضافية إلى الإجراءات التحفيزية الصينية في تجاهل المؤشرات لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 مع انتشار سلالتين جديدتين منه، لكن الإسراع في عمليات توزيع اللقاحات المختلفة ساهم في مقاومة الأسواق الأخبار السيئة التي مرت بها، وفي وول ستريت استطاعت المؤشرات مقاومة الغموض السياسي الذي مرت به عملية إعادة الانتخاب في ولاية جورجيا وانتهت بفوز الديمقرطيين ليستحوذوا بذلك على مجلسي الشيوخ والنواب. ورغم تأثر الآمال بعض الشيء بفعل تصريحات لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، لكنها تدعمت بعد ذلك في أعقاب قول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن حزمته الاقتصادية ستكون بتريليونات الدولارات.

وول ستريت

في بورصة نيويورك، بلغت وول ستريت مرتفعات قياسية جديدة أول أمس الجمعة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.84 نقطة، بما يعادل 0.18%، إلى 31097.97 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 20.89 نقطة، أو 0.55%، إلى 3824.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 134.5 نقطة، أو 1.03%، إلى 13201.98 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ربح ستاندرد آند بورز 1.83%، وارتفع داو 1.61% وتقدم ناسداك 2.43%.

ولقيت الأسواق دعماً قوياً من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الاول من العام الجديد، فوق 1% للمرة الأولى منذ الركود الذي تسببت فيه جائحة «كوفيد 19» في مارس الماضي.

واخترق السعر القياسي المستوى النفسي الرئيسي في التداولات المسائية الأربعاء الماضي، مع بدء فرز أصوات انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي أمام الجمهورية الحالية كيلي لوفلر، وفقاً لشبكة «أن بي سي نيوز» التي أضافت أيضاً، أن السباق بين الديمقراطي جون أوسوف، والجمهوري ديفيد بيرديو، اقترب من نقطة الحسم.

وارتفع سعر الفائدة على السندات ذات أجل 10 سنوات، 8 نقاط أساس إلى 1.044% الأربعاء الماضي، كما قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 11 نقطة أساس إلى 1.813%، ويشار إلى أن الفائدة تتحرك عكس السعر.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنحو 2.4%، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بينما تراجع قطاع السيارات بنحو 0.6%.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات لمستويات قياسية، رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال، ومع التطورات السياسية. ومن ناحية أخرى، وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح موديرنا لعلاج فيروس كورونا، وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.7% إلى 411.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 3%، كما زاد فوتسي البريطاني بنسبة 0.2% مسجلاً 6873.2 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 6.4%، فيما صعد داكس الألماني بنحو 0.6% إلى مستوى 14049.5 نقطة، ليحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.4%، وارتفع المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 0.6% إلى 5706.8 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 2.8%.

المؤشرات الآسيوية

في طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية أول أمس الجمعة لتغلق عند أعلى مستوى في 30 عاماً وأعلى مستوى في تاريخه بتقييمه الدولاري، إذ أدت التوقعات بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات إلى إطلاق سلسلة من الرهانات على أن التضخم العالمي سيتسارع.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 2.36% إلى 28139.03 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 1990، فيما قادت أسهم شركات المواد الخام والتكنولوجيا المكاسب.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.57% إلى 1854.94 نقطة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2018.

وتجاوز المؤشر نيكاي المقوم بالدولار ذروته خلال الفقاعة الاقتصادية في عام 1989 ليرتفع إلى مستوى قياسي.