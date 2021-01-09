شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المستلزمات الطبية: أزمة الأكسجين فى المستشفيات "مفتعلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فى اتحاد الغرف التجارية، ما يثار عن وجود أزمة فى اسطونات الأكسجين بالمستشفيات ، بـ " الأزمة المفتعلة " ، موضحا أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا لم نسمع أن هناك مشاكل فى الأكسجين، لأنه لم يكن هناك شائعات متعلقة بهذا الأمر .

وأضاف إسماعيل خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، إن الأكسجين يستخلص من الجو من خلال ماكينات، ثم يتحول إلى سائل، ويتم ضخه فى أنابيب كبيرة، وتوزيعه على المستشفيات هذه ببساطة دورة الأكسجين فى الأغراض الطبية ، مشيرا الى أن الدكتور مصطفى مدبولى طالب بزيادة إنتاج الأكسجين، ونؤمن حاليا وجود الاكسجين فى المستشفيات، وسيكون سهل بالتعاون بين الغرف التجاربة، واتحاد الصناعات، وشركات الغاز، فلن يتم زيادة سعر الأكسجين.