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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألف عامل تم الاستغناء عنهم في اليابان منذ بداية جائحة كورونا . ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة العمل اليابانية القول «إنه منذ نهاية يناير 2020 حتى 6 يناير 2021، أصبح 80.1 ألف مواطن عاطلين عن العمل أو على وشك خسارة عملهم. ولكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، وذلك لأن بيانات الوزارة تشمل فقط الحالات المعروفة لدى سلطات الوزارة ومراكز التوظيف العامة.

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