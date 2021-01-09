شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جنيه الذهب يتراجع 320 جنيها للجرام خلال 72 ساعة فى سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة بمصر تراجع بقيمة 320 جنيها للجرام، خلال أخر 27 ساعة، استجابة لهبوط سعر جرام الذهب في مصر 40 جنيها في الجرام، منذ مساء الأربعاء الماضى ، ويذكر أن الجنيه الذهب يوجد في ثلاث عيارات 18 و 21 و22 بالنسبة للجنيه الذهب الانجليزي، وجميع الجنيهات الذهب يكون وزنها 8 جرام مهما اختلف العيار.

هبوط سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة جاء نتيجة هبوط عيار 21 حوالى 40 جنيها في الثلاثة أيام الماضى، وهو ما أثر على سعر الجنيه الذهب، وتسبب في هذا التراجع الكبير في أسعاره.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.

وكانت أسعار الذهب اليوم السبت 9 يناير 2021 سجلت تراجع ملحوظ لليوم الثالث على التوالي، وذلك مع انخفاض بقيمة 3 جنيهات بعد هبوط الأسعار مساء الجمعة 20 جنيها دفعة واحدة، وهذا يعود إلى الهبوط الكبير في سعر الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يسجل 810 جنيها للجرام، بعد تسجل 833 جنيها صباح أمس الجمعة، بقيمة هبوط 23 جنيها للجرام في أقل من 24 ساعة، وسط تسارع لهبوط المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر تسجل، 925.25 جنيه للجرام من عيار 24 فيما يسجل الذهب عيار 18 764.25 جنيه للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، لتغلق على هبوط بلغت نسبته 3 % حتى صياغة هذا التقرير.