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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طور الموقع الالكتروني لتحسين تجربة العميل، في خطوة تتواكب مع مراحل التطوير والتغيير الراهنة التي يشهدها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وضم الموقع الالكتروني بحلته الجديدة مميزات عدة، هي: تصميم عصري وجذاب بألوان زاهية تتماشى مع التصاميم الرائجة حاليا، وتحسين رحلة العميل في الموقع، وإعادة تصميم الصفحات الداخلية بالبرامج بما يتناسب مع محتوى كل برنامج، وتم الاعتماد في التصميم على الصور بشكل أكثر، نظرا لتركيز العملاء على الصور وقراءة العناوين، ويتناسب التصميم الجديد مع محركات البحث وجميع متصفحات الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مع المعايير العالمية وبرمجة المواقع الالكترونية.

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