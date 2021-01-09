شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتعهد بإجراءات مضادة لمن يمنع شركاتها من التجارة العادلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وزارة التجارة الصينية، السبت، قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود «غير المبررة» التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين، في وقت يشهد تدهوراً في العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن.

ونُشرت القواعد المتعلقة «بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج» على موقع الوزارة، ووضعت «آلية عمل» لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.

وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من «الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها» أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوماً.

وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي، وتأثيره في سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره في المواطنين الصينيين، وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضاً «إجراءات مضادة ضرورية» للرد.

وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد العديد من الشركات الصينية، وخاصة الحكومة الأمريكية. (رويترز)