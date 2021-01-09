مصر للطيران تطرح تذكرة بـ 1500 جنيه للرحلات الداخلية ضمن مبادرة "شتى فى مصر"

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية حريصة على تدعيم حركة السياحة الداخلية، لا سيما في هذه الفترة الإستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن مصر للطيران قد حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2021 علما أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط .

وأضاف زكريا ، إن هذه التخفيضات تأتي تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لأكبر حدث عالمي لكرة اليد وطرح تخفيضات 20 % من وجهاتها العالمية إلى مصر خلال فترة البطولة .

من جانبه، أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، إن مصر للطيران شاركت في مبادرة "شتي في مصر" من خلال عرض رحلات إلى مدينة الأقصر بسعر 1500 جنيه للذهاب والعودة وشامل الرسوم والضرائب، كما طرحت الشركة سعر 1800 جنيه للسفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان وطابا، وكذلك طرحت سعر 2000 جنيه للسفر إلى مدينة مرسى علم ، ومن المقرر أن تسير مصرللطيران 6 رحلات يوميا الي شرم الشيخ ، و5 رحلات يوميا الي الغردقة ، و5 رحلات يوميا الي كل من الاقصر وأسوان ، ورحلتين أسبوعيا إلي مرسي علم قابلين للزيادة وفقا لحجم الطلب .