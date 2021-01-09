شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم السبت 9 -1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم السبت 9 -1-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها التجارة" تتوصل لاتفاق مع الصين لحل مشكلة تصدير الموالح وفحص الشحنات كونفرانس ، ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية وخام برنت يسجل 55.99 دولار للبرميل ، خلال 2020.. تشغيل أحد أكبر المجازر الآلية فى مصر بتوشكى

التجارة" تتوصل لاتفاق مع الصين لحل مشكلة تصدير الموالح وفحص الشحنات كونفرانس

أعلنت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021 .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أحمد مغاوري دياب ، رئيس التمثيل التجارى أن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الصينية بكين تلقى عدد من الإستفسارات والشكاوى من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتم الإفراج عنها من الموانىء الصينية بداعى طلب الجانب الصينى قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديرى الجديد 2020/2021 وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة ،لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الحجر الزراعى المصرى وكذلك مع الجمارك الصينية حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية فى التوصل إلى إتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضى مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التى تم إضافتها حديثاً لهذا الموسم.

ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية وخام برنت يسجل 55.99 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، 55.99 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة مرتفعا بمقدار 1.16 دولار، أو ما يعادل 3%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.24 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 1.41 دولار، أو ما يوازي 2.8%.

وارتفعت أسعارالنفط ،بعد قرارالسعودية تطبيق تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس ، عقب اجتماع لمجموعة أوبك+ وجاءت الموافقة علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

خلال 2020.. تشغيل أحد أكبر المجازر الآلية فى مصر بتوشكى

قالت وزارة قطاع الأعمال، إنه خلال العام 2020 تم الانتهاء من تركيب وتشغيل مجزرا آليا تابع لشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضافت فى تقرير لها، "يعد من أكبر المجازر المتطورة فى مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحى وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس فى الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتم استغلال مجزر توشكى فى ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم فى توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

ضمن مبادرة "فرصتنا... رقمية"

الاتصالات: فوز 16 شركة صغيرة بتنفيذ عدد من مشروعات للتحول الرقمى بالحكومة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فوز 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة تزيد عن 43.5 مليون جنيه؛ وذلك ضمن مبادرة "فرصتنا...رقمية" التى كانت قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فى مايو الماضى بحضور عدد من رؤساء الشركات العالمية والمحلية.

الرئيس الأوغندى يفتتح مستشفى كايونجا بعد انتهاء "المقاولون العرب" من المشروع

افتتح الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني مشروع إنشاء وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا بدولة أوغندا وذلك بعد انتهاء شركة المقاولون العرب من أعمال الإنشاءات وإعادة التأهيل.

وأعلن المهندس سيد فاروق ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن المشروع تصل طاقته الاستيعابية بعد إتمام الإنشاءات الجديدة إلى 300 سرير بعد أن كانت 100 سرير فقط ويضم المستشفى عددا من المنشآت الجديدة وهي المبني الرئيسى بمسطح 5500 م٢ والذي يشمل العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية وأقسام للمعامل والأشعة والصيدليات وبنك الدم وكذلك مبنى جديد لعنابر المرضى على مسطح 2100 م٢ و عدد 8 مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفي و مبني للمولدات والمحولات و عدد 2 مبنى مطبخ خارجى ومبانى خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة و أعمال زراعة و تشجير وشبكات المياه و الصرف والكهرباء وأعمال إعادة تأهيل 6 مبانى قائمة طبية و إدارية و عدد 25 مبنى لسكن الأطباء و العاملين.

"التصديرى للكيماوية" يعد خطة للتوجة بالمنتجات المصرية لـ18 دولة إفريقية بـ2021

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي، مشيرا إلى أنه طبقاً لنظرية (الفرصة التصديرية ‏الضائعة) أعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو ‏دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى 18سوقاً ‏أفريقيا وهم كالتالى : (كينيا، السودان، زامبيا، ‏أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، انجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، ‏جيبوتي، غينيا ‏الاستوائية، الكونغو الديموقراطية، جنوب افريقيا، اثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، ‏الصومال).

وأوضح أبو المكارم، فى بيان له اليوم، إن حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الافريقى حوالى (750 ‏مليون دولار) عن عام 2020، وأن المستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 – 22%.