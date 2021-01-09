شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة تويوتا كورولا 2021 بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات المقدمة من الخليج 365، ننشر أسعار السيارة تويوتا كورولا 2021 فى السوق المصرى، والتى تبدأ أسعارها الرسمية من 295.000 جنيه، و320.000 جنيه للفئة الثانية، و323.500 جنيه للفئة الثالثة.

الفئة الرابعة من تويوتا كورولا تنطلق بالسوق المحلي المصري بسعر 355,000 جنيه و الفئة الخامسة بـ358,600 جنيه والفئة السادسة بسعر 385,000 جنيه، فيما تباع الفئة السابعة بـ405,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 460,000 جنيه.

كما تقدم تويوتا كورولا هايبرد الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من 576,000 جنيه للفئة “Comfort”، فيما جاءت فئة “Smart” بسعر 616,000 جنيه.



أبرز المواصفات : أبرز المواصفات :

تم تدعيم السيارة تويوتا كورولا 2021 بمحرك قوي يعمل بنظام VVT-I وهو محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1.6 لتر يعطي قوة 120 حصان، مرتبط بناقل حركة يدوي يدفع السيارة بخمسة سرعات مختلفة، كما متاح من السيارة أيضاً فئة أخرى مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مرتبط بتقنية CTV.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.

وجاءت مواصفات الأمان بإضافة وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية مدعمة بنظام الثبات الإلكتروني ESP ، مع اضافة نظام لمراقبة ضغط الاطارات ونظتم لمراقبة ربط أحزمة الأمان.

كما انها مزودة أيضًا بمثبت للسرعة وزر تشغيل – إيقاف المحرك، ومرايا ضم كهربائية، ومفتاح بصمة، وزجاج ملون أمام خلفي،وكاميرا خلفية، ومقاعد رياضية كهربائية، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة، وسبويلر رياضي وعتب رياضي داخلي.

كما انها مزودة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.