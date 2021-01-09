شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية وخام برنت يسجل 55.99 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 55.99 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة مرتفعا بمقدار 1.16 دولار، أو ما يعادل 3%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.24 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 1.41 دولار، أو ما يوازي 2.8%.

وارتفعت أسعارالنفط ،بعد قرارالسعودية تطبيق تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+ وجاءت الموافقة علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

وجرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس الخميس الماضى ،وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ. وفقا لرويترز، حيث رفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.