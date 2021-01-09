شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم السبت 2021 ـ 1 ـ 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 2021 ـ 1 ـ 9، منها الدولار الأمريكي والجنيه المصرى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.59 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.70 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 223.31 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 228.19 ريال.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.31 ريال بما يعادل 59.52$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 204.70 ريال بما يعادل 54.56$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.40 ريال بما يعادل 52.08$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.48 ريال بما يعادل 44.64$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.26 ريال بما يعادل 34.72$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.65 ريال بما يعادل 29.76$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,945 ريال بما يعادل 1,851$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,563 ريال بما يعادل 416.63$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,307 ريال بما يعادل 59,518$