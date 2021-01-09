شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 9-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 9-1-2021، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.84 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الدينار الكويتى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.53 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.84 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.50 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.84 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.82 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.79 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.