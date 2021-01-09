شكرا لقرائتكم خبر عن شطب السجل الصناعى لشركة تشيك بوينت للملابس بعد توقفها عن الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 9 يناير 2021، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 624 لسنة 2020، والخاص بشطب السجل الصناعى الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشركة تشيك بوينت للملابس الجاهزة، وذلك لتوقف المنشأة عن الإنتاج بصفة نهائية.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وقت سابق، أنها تقوم باستخراج السجل الصناعي المشروط خلال 72 ساعة فقط للتسهيل على المستثمرين، وفى حال انتهاء رخصة التشغيل يمكن استخراج السجل المشروط.

إجراءات تسهيل استخراج السجل الصناعي اسفرت عن الإسراع في الإصدار، إذ تسعى هيئة التنمية الصناعية بكل قوة للتسهيل في إجراءاتها على المستثمرين المحليين والأجانب، والسعى لجذب الاستثمارات، في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات، ووفق العمل على رؤية مصر 2030 من أجل خلق وتوفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة.