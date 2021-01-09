شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى يستضيف الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف جهاز التمثيل التجارى الاجتماع الاول للجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى السودانى المشترك برئاسة المهندس شريف الجبلى، وذلك فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية.

وقال الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى، إنه تم الدعوة لعقد هذا الاجتماع بمناسبة إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، وذلك بهدف تحديد أولويات العمل للقطاع الخاص المصرى مع الجانب السودانى وسبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى السودانى.

وأشار إلى أن الاجتماع قد تناول أيضا الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولى والذى سيعقد خلال الفترة من 21-28يناير الجارى حيث ستشارك مصر باكبر جناح فى تاريخ مشاركتها بهذا المعرض، وهو الامر الذى يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح مغاورى، أن العلاقات المصرية السودانية تشهد مؤخرا زخما سواء فى مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال الاعمال، فضلا عن المشاركة فى المعارض التجارية، وتعزيز التجارة الحدودية، بالإضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال فى الجانبين، والتعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبدوره أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، حرصه وأعضاء المجلس على المساهمة فى أحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة ، مشيراً فى هذا الاطار إلى أنه جارى تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد أوجه التعاون المشترك مع الجانب السودانى.

ولفت إلى أنه سيتم ايضا رصد أهم التحديات التى تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات، وبما يسهم فى تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى السوقين المصرى والسودانى.