شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 9 يناير 2021 تراجع ملحوظ لليوم الثالث على التوالي، وذلك مع انخفاض بقيمة 3 جنيهات بعد هبوط الأسعار مساء الجمعة 20 جنيها دفعة واحدة، وهذا يعود إلى الهبوط الكبير في سعر الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يسجل 810 جنيها للجرام، بعد تسجل 833 جنيها صباح أمس الجمعة، بقيمة هبوط 23 جنيها للجرام في أقل من 24 ساعة، وسط تسارع لهبوط المعدن النفيس.

توجه المستثمرون والشركات الكبرى لبيع الذهب عالميا، وذلك للاستفادة من عائد السندات في أمريكا، أدى إلى هبوط كبير في سعر الذهب، حيث هبطت أونصة الذهب من 1913 إلى 1848 دولار، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر تسجل، 925.25 جنيه للجرام من عيار 24 فيما يسجل الذهب عيار 18 764.25 جنيه للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، لتغلق على هبوط بلغت نسبته 3 % حتى صياغة هذا التقرير.

تسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار، إذ فقد حوالي 3 %، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية الذهب كملاذ آمن.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأونصة، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 2.8 بالمئة إلى 1858.89 دولار للأونصة. وخسر 1.8 بالمئة في أسبوع التداول الأول من العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.