شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حكومى يواصل جولته لزيارة مستشفيات التكامل بمحافظات الجيزة والفيوم والمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زياراته لمتابعة مستشفيات التكامل بالمحافظات، وتوجه الوفد لزيارة مستشفى منشأة البكاري(مركز رعاية أولية)، مستشفى ناهيا، ومستشفتى تطون التكاملى، وأبو جندير التكاملى بمحافظة الفيوم، كما توجه الوفد لمحافظة المنوفية لزيارة المستشفى التكاملى بجزى، والوحدة الصحية بطملاى.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية مستشفيات التكامل في تقديم الخدمات العلاجية فضلًا عن كونها عامل مهم وضروري في عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي تسعي الدولة لتحقيقه، والذى يعتمد على وحدات طب الأسرة والملف العائلى وطبيب الأسرة فى تقديم الخدمات الطبية للجمهور، خاصة سكان القرى على امتداد محافظات الجمهورية، متابعه أن انتشار تلك المستشفيات في عدد كبير من المحافظات يدعم تحقيق فكر التأمين الصحي الشامل.

وأكدت السعيد، على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي متابعة مستشفيات التكامل وبحث التحديات التي تواجه تشغيل بعضها والعمل مع الجهات المعنية علي تقديم الدعم اللازم لها وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين حرصًا علي سلامتهم.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبحضور شعراوى عبد المنعم، القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية لأنشطة الخدمات، و مشاركة ممثلى المجلس القومى للمرأة، ووزارة الصحة.