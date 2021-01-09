شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبحث بناء منصته الخاصة بعد حذف حسابه على تويتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائياً يوم الجمعة خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.

واتّهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تويتر الجمعة بالتآمر «لإسكاته» بعدما أقدم الموقع على تعليق حسابه «بشكل دائم».

وكتب ترامب عبر حساب @بوتوس على «تويتر» (كلمة بوتوس تُشكّل اختصاراً لعبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنكليزية)، أنّ «تويتر ذهب أبعد من ذلك في حظر حرّية التعبير. وهذا المساء، قام موظّفو تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيّين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصّتهم لإسكاتي أنا -- وأنتُم (أنتُم بالأحرف الكبيرة) الـ75 مليوناً من الوطنيّين العظيمين الذين صوّتوا لي».

هذا وقد حذفت شركة تويتر تغريدتين جديدتين سريعاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الحكومي الرسمي، وذلك بعد حظر حسابه الشخصي.

وقال ترامب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون «لن يتم إسكاتنا»، وذلك بعد أن حظرت تويتر حسابه الشخصي نهائياً.

وقال ترامب أيضاً «تويتر غير معني بحرية التعبير»، وذلك قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.