شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل الكامل لمنصة «بُنى» للمدفوعات العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد صندوق النقد العربي ورشة عمل عن بعد تحت عنوان: «بدء التشغيل الكامل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية». وخصصت جلسات الورشة لانطلاق النشاط التشغيلي لمنصة «بُنى»، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، ومباشرة البنوك المشاركة تنفيذ عمليات التحويل عبر المنصة.

وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية من مصارف تجارية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، والمهتمين بالاطلاع عن كثب على النشاط التشغيلي لمنصة «بُنى».

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية: «دخلت منصة بُنى للمدفوعات العربية مرحلة التشغيل الفعلي، وهي في جهوزية تامة لتحقيق أهدافها التشغيلية وتنفيذ رؤيتها لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال توفير خدمة المدفوعات عبر الحدود بشكل فعال ودعم المعاملات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة ومع الشركاء التجاريين العالميين. وبوصفنا نظام دفع آمن يتصف بالحداثة والابتكار، وقادر على إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة وفي الوقت الفعلي، فإننا نتطلع ونحرص على جذب وضم مجموعة واسعة من البنوك المشاركة من المنطقة وخارجها».