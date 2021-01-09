فاينانشال تايمز: دبي ملاذ المشاهير والمستثمرين والسياح

ترجمة: هشام مدخنة

تحدث تقرير مطول من «فاينانشال تايمز» عن إمارة دبي ووصفها بـ «مدينة الحفلات» التي اعتادت فتح أبوابها للعالم باعتبارها نقطة جذب سياحية رائدة.

من لاعبي كرة القدم إلى الممثلين والمؤثرين، اتجه مشاهير الأرض إلى المدينة التي لا تنام دبي بعد أن أصبحت ملاذاً يهرب إليه العالم وسط الإغلاق الحاصل خصوصاً في أوروبا.

وكان النجم العالمي كريستيانو رونالدو ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة البريطانية مايا جاما من بين أولئك الذين استمتعوا بفترة العطلة في دبي، حيث عملوا ولعبوا وتمرنوا في دبي وسط معاناة أوروبا من الإغلاق الصارم لفيروس كورونا.

وذكر التقرير أنه مع بدء عام 2021، تدفق السياح البريطانيين والفرنسيين والروس إلى مطارات ما أصبحت مؤخراً أكثر مدن العالم انفتاحاً والمركز التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، دبي. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمطاعم والمقاهي وأمتع اللحظات مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والصحة العامة.

وتحدث التقرير عن فترة إغلاق صارم بداية أزمة كورونا، وكيف أن دبي بدأت فتح اقتصادها تدريجياً في مايو/أيار من العام الماضي. ومع إطلاق دولة الإمارات لبرنامج تطعيم سريع، تزداد الحجوزات في فنادق المدينة وتنتعش سوق العقارات التي تأثرت عالمياً جراء الأزمة.

وقال سايمون كاسون، رئيس العمليات الفندقية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة فورسيزونز: «لقد أزالت دبي العوائق، يرى الناس فيها مكاناً آمناً نسبياً، ولذلك هم مستعدون للسفر». وأضاف سيمون: «هناك عدد قليل من الفنادق في العالم اليوم تتمتع بمستويات الطلب التي يتمتع بها فندق فورسيزونز دبي.»

وقال إنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر، ازدادت معدلات الإشغال في فندقي المجموعة في دبي، لتصل إلى أكثر من 90% من مستوياتها المنخفضة خلال الصيف.

وفي السياق، تناول التقرير تبني دبي متطلبات دخول أسهل لتعزيز السياحة، وطلب الإمارة من بعض الزائرين تقديم اختبارات «كوفيد-19» سلبية عند تسجيل الوصول وإجراء اختبارات أخرى عند الوصول مع الالتزام ببروتوكولات التباعد الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، قادت الإمارات العربية المتحدة الطريق في حملة التطعيم. وأطلقت دبي هذا الشهر برنامج التطعيم، والذي يهدف إلى تلقيح 70% من السكان في عام 2021، وبناءً على ذلك تعد الإمارات الآن في المرتبة الثانية في سباق التطعيم العالمي، بتسع جرعات لكل 100 شخص.

وقال جون، مصرفي من نيويورك، والذي نقل عائلته إلى دبي للتو: «إنه المكان الوحيد الذي أعرفه حيث يمكنك حقاً أن تعيش حياتك الطبيعية، كل شيء واضح وجليّ هنا وتوجد أقنعة في كل مكان».

أدخلت الحكومة إصلاحات لتحسين نوعية الحياة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر إلى دبي. وفي حين أن سنوات من زيادة المعروض من العقارات لا تزال تلقي بثقلها على السوق الذي انخفض بنسبة 40% عن ذروته في عام 2014، إلا أن بعض المناطق قد بدأت الآن في الانتعاش.

ولتحفيز التعافي، أدخلت الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحسين نوعية الحياة وجذب الاستثمار، بما في ذلك قانون الشركات والأعمال التجارية الجديد.

واعتقد بن كيركلاند، تاجر السلع الذي اشترى منزلاً من أربع غرف نوم في نخلة جميرا قبل أن ينتشر الفيروس، أنه ارتكب خطأً عندما تقطعت به السبل في الخارج أثناء الوباء. لكنه استمر هو وزوجته في الشراء وارتفعت قيمة العقارات منذ ذلك الحين بنسبة تصل إلى 20%، وانتهى الأمر إلى أن يكون قراراً جيداً، حيث تم الشراء في أقرب وقت ممكن من قاع السوق.

توجت دبي احتفالاتها بالعام الجديد بالصوت والضوء والألعاب النارية المبهرة حول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وسط ملصقات صفراء أشارت إلى التباعد الاجتماعي.