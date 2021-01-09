شكرا لقرائتكم خبر عن دبي بين أكثر مدن العالم المرغوبة للسياحة والعمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي من بين أفضل الأماكن للعمل عن بعد خلال عام 2021، وفقاً للقائمة التي أعدتها مجلة «بيج 7 ترافيل»، وشملت 50 مدينة حول العالم. وجمعت المجلة البيانات الأساسية عن تكاليف العيش وكفاءة شبكات الإنترنت من موقع «Nomadlist» الذي يقيّم المدن والدول، من حيث فرص العمل عن بعد والسفر وكلفة المعيشة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى تشمل أفضل مساحات العمل المشترك.

وقالت المجلة إن دبي تعتبر واحدة من أكثر وجهات السفر المرغوبة في العالم للسياح، والعاملين عن بعد على حد سواء. وعندما يتعلق الأمر بالوافدين، فإن جوهرة دولة الإمارات، تستقطب أكثر من 200 ألف وافد سنوياً يتطلعون إلى عيش حياة الرفاهية.

وأضافت أن دبي تعتبر من أفضل الأماكن للعيش حول العالم، وتتميز بجودة حياة عالية بشكل لا يصدق. وإذا كنت مستعداً لدفع حوالي 2000 دولار لأستوديو في واحدة من أكثر مدن الشرق الأوسط إثارة، فقد تكون دبي هي المكان المناسب لك.

وضمت القائمة أيضاً بلجراد وطوكيو وبرلين وسنغافورة، وهانوي وفانكوفر وأوستن وغيرها.

من جهة اخرى قالت مجلة «كونديه ناست ترافيلر» إن برنامج العمل الافتراضي الجديد الذي أطلقته حكومة دبي يتيح للعاملين عن بعد لتحويل عملهم من المكاتب المنزلية إلى الشواطئ الذهبية، وناطحات السحاب الشاهقة ومركز الأعمال المزدهر في دبي.

وأشارت إلى أن برنامج العمل الافتراضي صالح لمدة عام واحد، مما يعني أن السياح سيتمكنون من العيش والعمل في دبي لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الضرورية بما في ذلك المرافق الضرورية للعمل والاتصالات والتعليم لمن يسافرون مع أسرهم.