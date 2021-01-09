شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي» يدشن «سياحة المعارف واكتساب الخبرات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يفتح «إكسبو 2020 دبي» عيون العالم على المجالات الواسعة التي توفرها، ما يمكن أن نطلق عليه «سياحة المعارف واكتساب الخبرات» أمام زوار الحدث من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن السياحة التقليدية، بهدف التجول والتعرف إلى المواقع أو التسوق والترفيه على أرض دولة الإمارات التي حققت مستويات غير مسبوقة تُضاهي أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع الحيوي والكبير.

وسيحظى زوار الحدث المتوقع أن يصل عددهم إلى 25 مليون سائح على مدار 6 أشهر، بفرصة نادرة للتعرف عن كثب إلى أوجه التطور الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات وحضارتها وثقافتها العريقة بعد 50 عاماً قطعتها لتحقيق إنجازات تجاوزت جميع التحديات، كما تخطط ل50 عاماً جديدة مليئة بالآمال والطموحات سقفها السماء.

وتدشن فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في الفترة بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، مرحلة جديدة للسياحة القائمة على التعرف إلى وجه الإمارات الحضاري واكتساب خبرات جديدة تتعلق بإسعاد البشرية بعد جائحة «كوفيد 19» بصفتها تحدياً عالمياً غير مسبوق استدعى تشارك الخبرات والتلاحم المعرفي لمواجهة هذا الوباء، وتهيئة بنية صحية وعلمية وصناعية ولوجستية لمواجهة مثل هذه الأوبئة في المستقبل.

وستكون دولة الإمارات محط أنظار العالم كله مع انطلاق إكسبو 2020 الإمارات، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» لوضع نماذج حياتية جديدة، لاسيما في مجالات الصحة البشرية التي أثبتت الجائحة أنها أهم شيء في تاريخ الدول، ومستقبل الشعوب، حيث ستعمل الدول المشاركة في الحدث على تبادل خبراتها العميقة وتجاربها الذاتية لمواجهة هذا الوباء، فضلاً عن استعراض أهم الدروس المستفادة من الجائحة لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

رؤية مستقبلية ومع الرؤية المستقبلية الثاقبة التي وضعتها قيادة دولة الإمارات الرشيدة، فقد برزت الدولة ضمن أهم دول العالم في تطوير أنظمة جديدة لخطوط الدفاع الأولى في مواجهة «كوفيد 19»، وواكبت استعدادات الدولة لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» بسجل حافل بالإنجازات في المجالات كافة والتي حدت من انتشار الفيروس، وأوقفت تأثيراته الاقتصادية السلبية على قطاعات الأعمال والأفراد.



إرث مستدام

ولطالما أكدت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدرة دولة الإمارات على استضافة الدورة الأفضل في تاريخ «إكسبو»، عبر موقع أكثر تطوراً وابتكاراً يضم كل ما هو جديد ومفيد لصالح زوار الدولة، ويترك إرثاً مستداماً لما بعد الحدث.

انطلاق مسيرة النمو

إن «إكسبو 2020 دبي» سيشكل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة النمو والتطوير في الإمارات والمساهمة في فتح نافذة أمل أمام أكبر تجمع دولي وبشري عرفه العالم، لاستعراض أحدث ما وصل إليه التطور الحضاري والموروث الثقافي والفكري، بما يعود بتأثيرات واسعة على المجتمع الدولي.



أفكار للمستقبل

وستعمل الإمارات على توظيف طاقتها القصوى اعتماداً على إصرارها وبنيتها البشرية والتحتية المتطورة واستقرارها السياسي والأمني، وتنوعها الثقافي؛ كونها ملتقى أكثر من 200 جنسية، على استقطاب جميع الخبرات العالمية لطرح أفكارها لمستقبل العالم، عبر تواصل مباشر لنقل الخبرات والتجارب الدولية في كافة القطاعات والاستفادة من عوامل نجاح تلك التجارب في دعم خطط التطور الذي تسعى إليه الدول.

دور الإمارات

إن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة مساحة دور الإمارات للربط بين الشرق والغرب، خاصة في ظل المؤشرات التنموية التي تعكس تطور ومكانة الدولة وتصب في صعيد التنافسية والسعادة المجتمعية، وتطور بيئة الأعمال بصورة عامة في الدولة في جميع المجالات.

ويعتبر «إكسبو» فرصة متميزة لأي دولة لزيادة علاقات التعاون مع جميع دول العالم، وفتح باب العلاقات الاقتصادية والتجارية والمعرفية والسياحية المشتركة، لاسيما أن الحدث سيكون أحد أهم المحركات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ونافذة للتوسع من خلالها إلى المنطقة وإفريقيا.

دعم خطط الحكومة

ومن المنتظر أن تستعرض أكثر من 190 دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي، أفضل ما لديها من مقومات في كل المجالات، ما يعطي فرصة أيضاً للقطاع الخاص لدعم خطط الحكومات في إنجاح الحدث، كما تستفيد دولة الإمارات على مستوى تسريع وتعزيز عجلة التنمية ومواكبة الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة دور القطاعات غير النفطية في إحداث التوازن المطلوب في الناتج المحلي.

ولقد قدمت الإمارات على مر السنين إبداعاً وتميزاً في تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والأنشطة والملتقيات العالمية التي نالت إعجاب العالم؛ لذا فإن الدولة مهيئة لتعزيز سياحة المعرفة واكتساب الخبرات الدولية من خلال قدرات عالية وكوادر متميزة في جميع المجالات.

حقبة جديدة

ويؤرخ إكسبو 2020 لحقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي في الإمارات، ويجسد المكانة المرموقة التي باتت تتحلى بها في المحافل العالمية وسيعزز الحدث نمواً اقتصادياً سيطال صداه المنطقة ككل، لا سيما في قطاعات السياحة والأعمال وغيرها، كما سيسهم في توفير كم كبير من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما سيساعد على تبني المبادئ الأساسية في الابتكار والشراكة والتعاون بين المشاركين والزوار.

إن الإمارات تصنع اليوم تاريخاً جديداً يرسخ جدارتها بفضل الرؤية الصائبة بعيدة المدى لقياداتها، والجهد الجماعي والدعم الشعبي منقطع النظير من كل من يعيش على أرض الدولة، من خلال استعراض تاريخ من الخبرات المعرفية والخبرات المجتمعية المعتمدة على حضارة تمتد لآلاف السنين لفائدة العالم كله، وذلك عبر استخدام منصة إكسبو المعرفية.

خبرات الإمارات

وسيعكس «إكسبو 2020 دبي» مدى تطور قدرات وخبرات الإمارات المتراكمة في قطاعات الضيافة والطيران والسياحة والسفر والتجزئة، وقطاعات اقتصادية أخرى، الأمر الذي انعكس إيجاباً على بيئة العمل والحياة، حيث يوفر قطاع السياحة تدفق ملايين السياح سنوياً، وما يصاحب ذلك من استثمار متزايد في البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات ومطارات، إضافة إلى إقبال متزايد من الشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة وسيسهم إكسبو في تعزيز هذه الاستثمارات على المدى البعيد.



قصة نجاح

وسيوفر الحدث منصة مثالية لاستعراض قصة نجاح الإمارات وإنجازاتها، وسيسلّط الضوء على الطابع المميز الذي تتمتع به دولة الإمارات كدولة عصرية ذات أفق مستقبلي واسع، وجذور ثقافية عميقة على مدار سنوات مضت، وكيف أصبحت الدولة واحدة من أكثر الدول تطلعاً للمستقبل، ومركزاً حيوياً لتواصل الناس والتقاء الأفكار والتطلعات.

وسيلعب إكسبو 2020 دبي، دوراً إيجابياً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد في الدولة التي تستضيفه، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين الدولة المضيفة والدول المشاركة فيه، وتشجيع التبادل الثقافي والتعليمي، اعتماداً على ثقافة الإمارات المزدهرة التي تستند إلى جذور راسخة من التقاليد الأصيلة، حيث تقدم للمقيمين والزوار مزيجاً من أفضل التجارب المحلية والعالمية.

وأثبتت دولة الإمارات قدرتها على مجاراة العالم في مختلف مجالات الأعمال والابتكار والسياحة، كما أصبحت لديها الآن منصة قوية وراسخة ننطلق منها لمتابعة أعمال التطوير والتحديث، فضلاً عن إظهار قدراتها المتميزة للعالم، ما يفتح فرصاً كبيرة وآفاقاً تنموية جديدة وواعدة لها ولمنطقة يقطنها نحو ملياري نسمة، حيث ستنشأ فرص عمل جديدة وتتعزز العلاقات والشراكات الدولية.

مستقبل مزدهر

وسيمثل «إكسبو 2020 دبي» نقلة أبعد وأسرع في تأسيس مستقبل مستدام لأجيال الإمارات، يملأها الفخر والطموح بمستقبل مزدهر بالإنجازات الملموسة من خلال التخطيط السليم والعمل الجاد عبر «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتقديم الأفضل وتأكيد دور الإمارات كمركز للتواصل الحضاري ووجهة رئيسية للنمو والاستدامة.

فرص استثمارية نوعية

وستساعد الأفكار والرؤى التي ستطرح خلال «إكسبو2020 دبي» على وضع أسس اقتصادية وتنموية جديدة في الإمارات والمنطقة ككل، لما بعد «كوفيد 19»، والمساهمة في جذب الفرص الاستثمارية الخارجية في مجالات أبرزها: الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والطاقة المستدامة والخدمات، والتركيز على تعلم استراتيجيات مبتكرة في ما يتعلق بالتنبؤ بالأزمات، ووضع آليات سريعة للتعامل معها بهدف التخفيف من آثارها.