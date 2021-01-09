شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 2021 ـ 1 ـ 9 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 2021 ـ 1 ـ 9 أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بمصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 19.16 جنيه للشراء و 19.44 للبيع.

واستقر اليورو تقريبا عند 1.22605 دولار عقب تراجعه 5% الخميس الماضى، ولم يطرأ تغير يُذكر أيضا على الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة عند 77.70 سنت أمريكي بعد هبوطه 0.5 % في الجلسة السابقة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.27جنيه للشراء.

19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.16 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.16 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.22 جنيه للشراء.

19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.20 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.22 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.